У партнерстві з ORLEN: Україна вже імпортувала 400 мільйонів кубометрів LNG зі США для зими

"Нафтогаз" в партнерстві з польським енергетичним гігантом ORLEN, готуючись до зими 2025-2026, вже поставив в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (LNG).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG.

"Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проєкт ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

У липні повідомлялося, що "Нафтогаз" підписав угоду з польським ORLEN на постачання американського скрапленого газу.

Йдеться про додаткові 140 млн куб. м газу, який буде регазифіковано або в польському Свіноуйсьце, або в литовській Клайпеді, після чого він надійде до України через польську газотранспортну систему.