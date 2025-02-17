Нафта відреагувала на новини про можливі переговори з миру у війні РФ проти України

Ціни на нафту трохи зросли, оскільки інвестори стежать за розвитком потенційних переговорів з мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів – до 74,81 долара за барель, тоді як нафта WTI залишалася стабільною на рівні 70,75 долара за барель.

Ринок продовжує уважно стежити за перебігом мирних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації заявили, що розпочали діалог із Росією щодо припинення війни в Україні.

"Якщо переговори приведуть до угоди, то на світовий ринок надійде більше російської нафти, що може суттєво знизити ціни", – зазначила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Водночас вона додала, що, попри ці ризики, у короткостроковій перспективі ціни на нафту підтримує стабільний попит.

У неділю Дональд Трамп заявив, що може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже скоро" для обговорення завершення війни.

Його коментарі прозвучали на тлі підготовки США та Росії до перших переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться найближчими днями.

Держсекретар США Марко Рубіо також зазначив у неділю, що Україна та Європа братимуть участь у будь-яких "реальних переговорах" щодо припинення війни Москви, натякаючи, що майбутні зустрічі США та РФ дадуть змогу оцінити серйозність намірів Путіна щодо миру.

Нагадаємо:

Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

За даними Axios, зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни.