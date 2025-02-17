Нефть отреагировала на новости о возможных переговорах по миру в войне РФ против Украины

Цены на нефть немного выросли, поскольку инвесторы следят за развитием потенциальных переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов - до 74,81 доллара за баррель, тогда как нефть WTI оставалась стабильной на уровне 70,75 доллара за баррель.

Рынок продолжает внимательно следить за ходом мирных переговоров после того, как президент США Дональд Трамп и представители его администрации заявили, что начали диалог с Россией о прекращении войны в Украине.

"Если переговоры приведут к соглашению, то на мировой рынок поступит больше российской нефти, что может существенно снизить цены", - отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

В то же время она добавила, что, несмотря на эти риски, в краткосрочной перспективе цены на нефть поддерживает стабильный спрос.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень скоро" для обсуждения завершения войны.

Его комментарии прозвучали на фоне подготовки США и России к первым переговорам в Саудовской Аравии, которые состоятся в ближайшие дни.

Госсекретарь США Марко Рубио также отметил в воскресенье, что Украина и Европа будут участвовать в любых "реальных переговорах" о прекращении войны Москвы, намекая, что предстоящие встречи США и РФ позволят оценить серьезность намерений Путина относительно мира.

Напомним:

Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.