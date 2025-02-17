Нефть отреагировала на новости о возможных переговорах по миру в войне РФ против Украины
Цены на нефть немного выросли, поскольку инвесторы следят за развитием потенциальных переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов - до 74,81 доллара за баррель, тогда как нефть WTI оставалась стабильной на уровне 70,75 доллара за баррель.
Рынок продолжает внимательно следить за ходом мирных переговоров после того, как президент США Дональд Трамп и представители его администрации заявили, что начали диалог с Россией о прекращении войны в Украине.
"Если переговоры приведут к соглашению, то на мировой рынок поступит больше российской нефти, что может существенно снизить цены", - отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.
В то же время она добавила, что, несмотря на эти риски, в краткосрочной перспективе цены на нефть поддерживает стабильный спрос.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень скоро" для обсуждения завершения войны.
Его комментарии прозвучали на фоне подготовки США и России к первым переговорам в Саудовской Аравии, которые состоятся в ближайшие дни.
Госсекретарь США Марко Рубио также отметил в воскресенье, что Украина и Европа будут участвовать в любых "реальных переговорах" о прекращении войны Москвы, намекая, что предстоящие встречи США и РФ позволят оценить серьезность намерений Путина относительно мира.
Напомним:
Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.