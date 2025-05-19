В Чернобыльской зоне хотят разместить малые модульные реакторы

Земельные участки в Чернобыльской зоне отчуждения могут быть выделены для размещения малых модульных реакторов (ММР).

Об этом сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы также готовы выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов для НАЭК "Энергоатом".

В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ. Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине", - сказал он.

Как сообщалось, по предварительным оценкам НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго", определены 12 потенциальных площадок для размещения ММР на территории Украины. В Украине развитие технологии ММР рассматривают как важный элемент послевоенного обновления страны, что будет способствовать энергетической безопасности и декарбонизации экономики.

Напомним:

Восстановление защитного укрытия над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля в результате российского обстрела, может стоить более 100 млн евро.