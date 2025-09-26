Безпілотник РФ упав за 800 метрів від Південноукраїнської АЕС: у МАГАТЕ відреагували

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що один із безпілотників РФ під час обстрілу території України впав поблизу Південноукраїнської АЕС.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Вночі було збито і підірвано безпілотний літальний апарат приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської АЕС. Цей інцидент, який ледь не призвів до катастрофи, підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту", – сказав Гендиректор Агентства Рафаель Гросссі.

Пізно ввечері та рано вранці 25 вересня в зоні моніторингу було виявлено 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наблизилися до АЕС на відстань до півкілометра.

З місця свого проживання поблизу станції члени групи МАГАТЕ близько 01:00 почули постріли та вибухи, а 25 вересня вони відвідали місце, де впав один із дронів, і побачили кратер площею чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра.

За даними Південноукраїнської АЕС, також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт, хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку та захист. Про жертви також не повідомлялося.

"Вкотре дрони літають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не завдав жодної шкоди самій Південноукраїнській АЕС.

Наступного разу нам може не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об'єктів", – заявив Гроссі.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

25 вересня другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена була працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.