Нові знеструмлення зафіксували у шести областях після російських атак

Внаслідок дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах – на ранок є нові знеструмлення у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова йде про Сумську, Харківську, Чернігівську, Донецьку, Дніпропетровську і Запорізьку області. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії знизилось внаслідок вимушеного застосування заходів обмеження. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 7,9% нижчим, ніж в цей час у четвер.

"Враховуючи погодні умови, потреба в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається протягом всієї доби.

Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірній період максимального споживання – з 18:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

В усіх регіонах України 3 квітня з 06:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості, а з 07:00 до 11:00 – діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.