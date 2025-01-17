"Ринок відмовився - надто складно": "Укрнафта" пробурила свердловину на перспективному родовищі

ПАТ "Укрнафта" пробурило першу за 13 років свердловину на одному зі своїх наймолодших і найперспективніших родовищ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Підприємство планує побудувати там іще десять нових свердловин - по п'ять у 2025-му і 2026 роках.

Паралельно на родовищі розширюється пропускна спроможність трубопроводів, оскільки наявна інфраструктура неспроможна пропустити очікуваний обсяг видобутку.

"Зараз активно працюємо на одному з наймолодших родовищ "Укрнафти" - відкрите у 1990 році. Умови роботи надскладні - 1080 метрів над рівнем моря, гірська місцевість, відсутність достатніх комунікацій. Востаннє там зводили нові об'єкти 2011 року", - зазначив директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, компанія працює на родовищі власними верстатами, оскільки "ринок відмовився – надто складно".

Нагадаємо:

"Укрнафта" активно здійснює операції з інтенсифікації видобутку із залученням сторонніх підрядників, завдяки чому дебіт на оброблених свердловинах уже зріс у 4,2 раза, а додатковий видобуток становив майже 13 тис тонн нафти та понад 6 млн куб м газу.