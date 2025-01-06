"Профанація, а не ринок": Герус розкритикував закриття даних про торги електроенергією

Рішення держкомпанії "Оператор ринку" припинити публікувати інформацію про торги електроенергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку дискредитує зміни в енергетиці.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") під час засідання Комітету 6 січня.

"Мене в цій ситуації тисне морально. Ми можемо найправильніші закони приймати, а потім це можна дискредитувати на такому рівні. Ми можемо десять законів прийняти, що у нас європейський ринок, європейські правила, а в реальності всі бачать що це профанація, а не європейський ринок. Треба бути чесним насамперед самим з собою і з іншими також", – в сказав Герус.

Він підтримав пропозицію першого заступника голови енергетичного Комітету Олексія Кучеренка ("Батьківщина") викликати керівника АТ "Оператор ринку" Олександра Гавву для пояснень такого рішення перед депутатами.

"Я підтримую, давайте на четвер керівника "Оператора ринку" запросимо. Може, зробимо частину без трансляції, якщо там щось таке секретне є", – додав голова Комітету.

Нагадаємо:

АТ "Оператор ринку" з 30 грудня закрило дані про торги на ринку електроенергії.

Українська енергетична біржа повідомила, що інформацію закривають через розпорядження міністра енергетики №27-дск (для службового користування) від 27 грудня на час дії воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану.