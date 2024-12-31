Оператор ринку електроенергії закриває дані про торги

АТ "Оператор ринку" з 30 грудня закрило дані про торги на ринку електроенергії.

Про це повідомляється на сайті держпідприємства.

"Враховуючи воєнний стан в державі та спроби ворога знищити нашу енергетичну інфраструктуру, АТ "Оператор ринку" відсьогодні припиняє публікацію на вебсайті та телеграмканалі інформації про торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку", - йдеться у заяві "Оператора ринку" від 30 грудня.

Водночас Українська енергетична біржа повідомила, що інформацію закривають через розпорядження міністра енергетики №27-дск (для службового користування) від 27 грудня на час дії воєнного стану та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

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