Придністров’я вважає "спекулятивним" постачання вугілля з України в обмін на енергію

Пропозиція президента Володимира Зеленського розпочати постачання українського вугілля для виробництва електроенергії у Придністров’я має "спекулятивний" характер.

Таку думку висловив лідер Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, Вадим Красносельський, пише NewsMaker.

За його словами, запропоноване Україною вугілля не підходить для Молдавської ДРЕС, бо вона працює на антрациті.

"Це спекулятивні варіанти про те, що ми дамо вугілля і таке інше. Ще раз пояснюю, що наша станція технологічно працює на антрациті. Україна ж пропонує вугілля, яке не підходить для нашої станції. У нас два вугільні блоки. Вони працюють на антрациті", – заявив Красносельський.

Хоча ватажок Придністров'я зазначив, що технічне перероблення одного з енергоблоків під українське вугілля можливе, він зазначив, що за "нормальних умов", яких немає, процес займе "понад рік і коштує понад 50 млн євро".

Раніше, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати вугілля для Молдавської ДРЕС, а натомість могла б отримувати електроенергію від Тирасполя.

"Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе", – резюмував президент.

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Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, погодилася отримувати газ від Молдови, щоб швидше вийти з енергетичної кризи.

Запасів газу в Придністров'ї вистачить буквально на кілька днів, а вугілля для вироблення електрики на Молдавській ГРЕС - максимум до 16-17 лютого.