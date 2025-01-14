Посли G7 закликали Шмигаля якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради "Енергоатому"

Посли G7 закликали прем'єр-міністра України якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна",

"Як посли G7 у грудні 2024 року ми надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа із закликом якнайшвидше завершити підписання контрактів та розпочати роботу нової наглядової ради. Наявність повноцінної ради буде важливою для обговорення нових значних інвестицій", - зазначила Матернова.

Вона звернула увагу, що Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради ще в червні 2024 року контракти з незалежними членами досі не підписано, а рада не працює.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів згідно 21 червня 2024 року затвердив незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" Тімоті Стоуна (Timothy John Stone), Майкла Кірста (Michael E. Kirst) та Ярека Неверовича, представниками держави - Тимофія Милованова та Віталія Петрука.

Відтоді наглядова рада повноцінно так і не розпочала роботу.

У грудні перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що уряд очікує від незалежних членів наглядової ради, перше засідання якої залишається відкритим із 17 липня, позиції щодо контрактів і готовності продовжити роботу.

На початку січня 2025 року народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") запропонував залучити міжнародних партнерів до обговорення зриву функціонування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".