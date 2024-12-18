Засідання наглядовоє ради "Енергоатому" триває 5 місяців: уряд очікує позицію щодо контрактів

Уряд України очікує від незалежних членів наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом", перше засідання якої залишається відкритим уже п'ять місяців (з 17 липня), позиції щодо контрактів і готовності продовжити роботу.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"17 липня наглядова рада відкрила своє перше засідання, і воно досі відкрите, тому що точаться дискусії про контракти. Уряд 26 листопада ухвалив рішення про затвердження умов цивільно-правових контрактів із «Енергоатомом».

Зараз вони - у незалежних членів, і ми з дня на день очікуємо від них позицію, чи готові вони їх підписати і продовжити роботу", - сказав він на засіданні парламентського енергокомітету в середу.

Соболєв зазначив, що на першому засіданні члени наглядової ради НАЕК мають обрати її голову.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів згідно з розпорядженням від 21 червня 2024 року затвердив наглядову раду АТ "НАЕК «Енергоатом»" у складі п'яти членів.

Незалежним членом ради став Тімоті Стоун (Timothy John Stone), який має досвід роботи незалежним директором британської Horizon Nuclear Power, невиконавчим директором Європейського інвестиційного банку та очолює Асоціацію ядерної промисловості Великої Британії (NIA).

До складу ради також увійшли Майкл Кірст (Michael E. Kirst), який упродовж своєї кар'єри обіймав керівні посади в Westinghouse Electric Company, та Ярек Неверович - ексміністр енергетики Литви та головний радник президента Литви з питань довкілля та інфраструктури.

Представниками держави стали ексміністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, нині президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, державний секретар Міністерства економіки Віталій Петрук, який у 2015-2019 рр. очолював Держагентство з управління зоною відчуження.

Як зазначали джерела Енергореформи на ринку, незалежних членів не влаштовувала сума винагороди.