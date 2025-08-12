Поряд із Запорізькою АЕС помітили пожежу: попередньо горить вантажний порт

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС у районі вантажного порту спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго

Зазначається, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра самої станції.

"Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі.

Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго наголосили, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних та катастрофічних наслідків для всього континенту.

Телеграм-канал other_nikopol опублікував фотографії пожежі та розташування порту.



