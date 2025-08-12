Рядом с Запорожской АЭС заметили пожар: предварительно горит грузовой порт

На временно оккупированной Запорожской АЭС в районе грузового порта наблюдается задымление. Сейчас точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго

Отмечается, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

"Этот инцидент в очередной раз привлекает внимание к угрозам, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе.

Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.

Телеграм-канал other_nikopol опубликовал фотографии пожара и расположения порта.



