Через хмарність в Україні зростає споживання електроенергії

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30, його рівень був на 11,1% вищим, ніж у вівторок 17 березня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною змін є хмарна погода у більшості регіонів України.

"Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок дронових атак на енергооб'єкти та обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях України.

Мова йде про Харківську, Донецьку, Миколаївську та Чернігівську області.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

У середу 18 березня в усіх регіонів України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.