Енергетики вимикатимуть до половини населення від світла одночасно у середу

Графіки відключення електроенергії для населення у середу 25 грудня застосовуватимуть до 23:59: вимикатимуть одночасно до трьох черг з шести (50% споживачів).

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Заходи обмеження споживання для побутових споживачів застосовуються з 05:48 до 23:59 — до трьох черг відключень одночасно.

Для промисловості та бізнесу з 15:00 – 23:59.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки

Водночас енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Енергокомпанія додала, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп) та 12 підгруп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. У кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

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НЕК "Укренерго" запроваджує нові правила формування графіків відключення електроенергії та вводить півчерги