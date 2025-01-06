Персонал "Енергоатому" скоротився: 3 тисячі зрадили Україну, 2 тисячі виїхали за кордон

Персонал "Енергоатому" з початку повномасштабної війни скоротився з 35 тис. до близько 30 тис. осіб.

Про це повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" із посиланням на главу компанії Петра Котіна в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому майже тисяча осіб стали військовими і пішли захищати Україну, також є 3 тис. осіб, які зрадили Україну, підписали контракти з "Росатом" і залишилися на Запорізькій атомній станції. Ще 2 тис. осіб виїхали за межі України.

Котін уточнив, що на підконтрольній уряду території перебувають близько 5 тисяч працівників окупованої Запорізької АЕС, вони працевлаштовані в інших підрозділах "Енергоатому".

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Проєкти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС потребуватимуть додатково 9 тис. співробітників і набору нового персоналу.