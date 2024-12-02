Оприлюднено детальні графіки відключення світла для Києва та низки областей на вівторок

ДТЕК оприлюднила детальні графіки відключення світла на вівторок 3 грудня.

Про це йдеться у відповідному повідомленні енергокомпанії.

У Києві світло буде відсутнє:

1 група: з 13:00 до 17:00.

2 група: з 13:00 до 17:00.

3 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

4 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: з 10:00 до 14:00.

6 група: з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00.

На Київщині світло буде відсутнє:

1 група: з 12:00 до 16:00.

2 група: з 12:00 до 16:00.

3 група: з 07:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

5 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.

6 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

На Одещині світло буде відсутнє:

1 група: з 12:00 до 16:00.

2 група: з 13:00 до 17:00.

3 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

4 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

5 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

6 група: з 10:00 до 14:00.

На Дніпропетровщині світло буде відсутнє: