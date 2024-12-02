Обнародованы подробные графики отключения света для Киева и ряда областей на вторник
Артур Крыжный — 2 декабря, 19:56
ДТЭК обнародовала подробные графики отключения света на вторник 3 декабря.
Об этом говорится в сообщении энергокомпании.
В Киеве свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 13:00 до 17:00.
- 2 группа: с 13:00 до 17:00.
- 3 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 4 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: с 10:00 до 14:00.
- 6 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.
В Киевской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 12:00 до 16:00.
- 2 группа: с 12:00 до 16:00.
- 3 группа: с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
- 4 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
- 5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
- 6 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
В Одесской области свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 12:00 до 16:00.
- 2 группа: с 13:00 до 17:00.
- 3 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
- 4 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
- 6 группа: с 10:00 до 14:00.
На Днепропетровщине свет будет отсутствовать:
- 1 группа: с 13:00 до 17:00.
- 2 группа: с 13:00 до 17:00.
- 3 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 4 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
- 5 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00.
- 6 группа: с 10:00 до 14:00.