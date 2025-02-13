Оператор ГТС Украины ищет нового гендиректора после увольнения Липпы

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" объявил о начале конкурсного отбора на должность генерального директора компании.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Отмечается, что 12 февраля наблюдательный совет определил требования к кандидатам и установил порядок проведения конкурсного отбора.

Конкурс будет проходить с привлечением рекрутингового агентства ООО "Тедвайзорс".

По результатам проведенного конкурса Наблюдательное совещание утвердит кандидатуру нового генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины".

Резюме от кандидатов будут приниматься в течение 21 дня - до 6 марта 2025 года включительно.

Напомним:

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уйдет с должности после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Кабинет министров на заседании 17 марта 2023 года согласовал кандидатуру Дмитрия Липпы на должность гендиректора "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).