Після кризи Ормузу світ тепер боїться, що нафти буде забагато

Нафтовий ринок швидко переходить від побоювань дефіциту до страху глобального профіциту після того, як угода США та Ірану відкрила шлях для повернення великих обсягів постачання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси на Brent уже стерли всі здобутки, отримані під час війни, і торгуються близько 70 дол. за барель. Водночас фізичний ринок нафти демонструє найслабші сигнали з часів обвалу попиту під час пандемії Covid.

Ще менш ніж три місяці тому головний світовий фізичний нафтовий бенчмарк сягнув історичного максимуму, а галузеві керівники попереджали про критично низькі запаси. Тепер відкриття Ормузької протоки та повернення заблокованих барелів різко змінили баланс ринку.

За кілька тижнів після меморандуму США та Ірану на ринок почала виходити хвиля з понад 60 млн барелів, які застрягли після початку війни. Ще до формального відкриття протоки постачальники з Перської затоки вже нарощували відвантаження.

Саудівська Аравія та ОАЕ експортують нафту на рівнях, близьких до довоєнних. Їм допомагає військовий супровід США під час проходу через Ормуз, а також трубопроводи, які дозволяють частково обходити протоку.

Додатковий тиск на ціни створює іранська нафта, яку знову можна купувати після тимчасових винятків із санкцій США. Це збільшує пропозицію саме в момент, коли частина покупців уже знайшла альтернативні поставки.

Для світової економіки такий розворот знижує ризик нафтового інфляційного шоку після найбільшого перебою з постачанням в історії. Для ОПЕК це створює іншу проблему: питання про швидке відновлення видобутку можуть змінитися дискусією про нові скорочення, якщо профіцит почне тиснути на ціни.

Нагадаємо:

Citigroup прогнозує, що Brent може впасти до 60 доларів за барель до кінця року, оскільки перебої в Ормузькій протоці слабшають, а ринок нафти знову фокусується на надлишку пропозиції.