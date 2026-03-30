Уряд оновив програму підтримки енергонезалежності осель українців

Кабінет міністрів оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання. Зокрема:

уточнює перелік технічних рішень, що визначено, що програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за "зеленим" тарифом;

розмежовує пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання: окремо —

, щоб уникнути дублювання: окремо — генератори, окремо — гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення (гібридна система разом із генератором);

встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом — упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.

Нагадаємо:

У лютому уряд запустив єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час складної зими.