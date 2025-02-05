Объявлен конкурс на должность председателя правления "Укрэнерго": будет сопровождать Korn Ferry
Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность председателя правления компании.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Сопровождать конкурс будет Korn Ferry - одна из лучших глобальных консалтинговых компаний по поиску топ-руководителей и развитию лидерства", - говорится в сообщении.
Согласно требованиям, будущий руководитель компании должен на время войны:
- обеспечить защиту критически важных элементов энергосистемы и быстрое восстановление поврежденных войной энергетических объектов;
- поддерживать развитие распределенной генерации для повышения гибкости и устойчивости энергосистемы;
- создать резерв критически важного оборудования и обеспечить его безопасное хранение для быстрого восстановления;
- восстановить финансовую устойчивость и доверие международных финансовых партнеров;
- усилить пропускную способность сети путем строительства интерконнекторов с ЕС для увеличения пропускной способности и допустимых маржинальных перетоков.
В то же время председатель правления должен создать предпосылки для послевоенного развития компании путем достижения целей, среди которых восстановление финансовой устойчивости Укрэнерго и доверия международных финансовых партнеров, а также усиление пропускной способности сети за счет строительства интерконнекторов с ЕС.
Кандидаты должны иметь более семи лет опыта работы на высших управленческих должностях в энергетике или в крупных промышленных компаниях, или глобальных аудиторских и консалтинговых компаниях (Big4, Big3).
Требуется также подтвержденный опыт успешного взаимодействия с регуляторными органами, профильными министерствами, государственными и международными партнерами, в частности в энергетическом секторе.
Кандидат должен быть свободным от любых прямых или опосредованных бизнес-интересов, профессиональных отношений или личных связей, которые могут поставить под угрозу его способность принимать беспристрастные решения в должности председателя правления НЭК "Укрэнерго".
Документы принимаются до 14 марта.
Напомним:
В сентябре по решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании. И.о. председателя правления компании был назначен Алексей Брехт.