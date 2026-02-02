Новини 2 лютого: транзит нафти РФ через Україну, штраф для ресторанів за включення оплати за генератор

Про що говорили сьогодні?

Про "Енергоатом": "Енергоатом" частково доотримав прибуток після скандального аукціону 14 січня, коли компанія продала приватним трейдерам електроенергію за цінами, які виявилися нижчими за ринкові.

Про знеструмлення: Через обстріли ворога з першого на друге лютого – у чотирьох областях країни відбулися відключення світла.

Про атаку на підприємтсво ДТЕК: Російські збройні сили вдруге за добу нанесли удар по вугільному підприємству ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про транзит нафти РФ: Україна у 2025 році транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 9,73 млн тонн російської нафти. Це найнижче значення як мінімум з 2014 року.

Про штрафи для ресторанів: Кафе, бари та ресторани, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього узгодження із клієнтом, можуть отримати штраф у розмірі 30% від замовлення.

Ексклюзив ЕП.

Вклали 40 тисяч гривень на двох і завоювали ринок: як айтівці зі Львова заснували Dodo Socks

Айтівці-ентузіасти зі Львова створили бренд яскравих шкарпеток, завоювали український ринок креативними продуктами і вийшли за межі країни. Як їм це вдалося?