Нафтогаз переміг в аукціоні на будівництво вітрових станцій

Нафтогаз переміг у відкритому конкурентному аукціоні з розподілу квоти підтримки й отримав можливість збудувати 300 МВт нових потужностей вітрової генерації.

Про це повідомляє очільник "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За словами Федоренка, дев'ять компаній подали 93 заявки і попит майже вдвічі перевищив доступну квоту.

"Завдяки конкуренції, середня ціна пропозицій є на 26% меншою від стартової ціни конкурсу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт, з яких 700 МВт вітрової генерації та 50 МВт сонячної генерації.