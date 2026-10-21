Нафта піднялась вище 110 доларів за барель

У середу, 21 жовтня, ціна нафти трималась на рівні 110,15 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у середу, 21 жовтня, ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 110,15-110,20 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 1,2 долара за барель.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в понеділок знизилися приблизно на 2%: інвестори фіксували прибутки після рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію санкцій і мит проти Росії, що може збільшити постачання російського пального.