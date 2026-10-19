Нафта відреагувала на санкційні послаблення Трампа для Росії

Ціни на нафту в понеділок знизилися приблизно на 2%: інвестори фіксували прибутки після рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію санкцій і мит проти Росії, що може збільшити постачання російського пального.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,29 долара, або 2,08%, — до 107,57 долара за барель. У п'ятницю вони завершили торги на найвищому рівні з 19 травня. Американська WTI втратила 1,95 долара, або 1,92%, — до 99,46 долара за барель.

Трамп у п'ятницю підписав указ про призупинення ключових санкцій і мит, передбачених так званим законом Грема. Цей закон він підписав минулого місяця під тиском конгресменів, які домагалися посилення тиску на Москву через війну проти України.

Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що президент використає до 60 днів для оцінки впливу санкцій і мит на світову економіку.

Керівниця ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева назвала рішення черговою спробою стримати нафтові ціни перед проміжними виборами у США. За її оцінкою, воно мало допомагає розв'язати проблему фізичних перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, де тривають атаки на танкери.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що послаблення санкцій може збільшити російський експорт пального, однак суперечливі сигнали Вашингтона створюють невизначеність. Поки умови та тривалість послаблень незрозумілі, ринок навряд чи повністю врахує стале зростання постачання.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким скасовує деякі санкції, обмеження та мита щодо Росії, передбачені "законом Грема".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп підписав указ про відмову від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема", щоб упродовж 60 днів проаналізувати, як вони можуть вплинути на американську та світову економіки.