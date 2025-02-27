Нафта відреагувала на заборону Трампа для Chevron на видобуток у Венесуелі

Ціни на нафту зросли на тлі нових побоювань щодо постачання після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про скасування ліцензії, виданої Chevron на роботу у Венесуелі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 24 центи (0,33%) до $72,77 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 18 центів (0,26%) і торгувалися на рівні $68,80 за барель.

Днем раніше ці контракти закрилися на найнижчому рівні з 10 грудня через несподіване зростання запасів пального в США, що може свідчити про зниження попиту, а також надії на можливу мирну угоду між Росією та Україною. Від початку місяця обидва нафтові бенчмарки втратили близько 5% у ціні.

У середу Трамп заявив, що скасовує ліцензію, яку більше двох років тому його попередник Джо Байден надав Chevron для роботи у Венесуелі.

Chevron експортує близько 240 тисяч барелів сирої нафти на добу зі своїх венесуельських операцій, що становить понад чверть усього видобутку країни. Скасування ліцензії означає, що компанія більше не зможе постачати венесуельську нафту на експорт.

"Новини з Венесуели спричинили відновлення купівлі після нещодавнього розпродажу, викликаного переговорами про припинення вогню між Росією та Україною", — зазначив Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

Він також додав, що потенційні закупівлі з американського Стратегічного нафтового резерву підтримали ринок, оскільки WTI торгувався поблизу мінімумів за понад два місяці.