Нефть отреагировала на запрет Трампа для Chevron на добычу в Венесуэле

Цены на нефть выросли на фоне новых опасений относительно поставок после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене лицензии, выданной Chevron на работу в Венесуэле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 24 цента (0,33%) до $72,77 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 18 центов (0,26%) и торговались на уровне $68,80 за баррель.

Днем ранее эти контракты закрылись на самом низком уровне с 10 декабря из-за неожиданного роста запасов топлива в США, что может свидетельствовать о снижении спроса, а также надежды на возможное мирное соглашение между Россией и Украиной. С начала месяца оба нефтяных бенчмарка потеряли около 5% в цене.

В среду Трамп заявил, что отменяет лицензию, которую более двух лет назад его предшественник Джо Байден предоставил Chevron для работы в Венесуэле.

Chevron экспортирует около 240 тысяч баррелей сырой нефти в сутки из своих венесуэльских операций, что составляет более четверти всей добычи страны. Отмена лицензии означает, что компания больше не сможет поставлять венесуэльскую нефть на экспорт.

"Новости из Венесуэлы вызвали возобновление покупки после недавней распродажи, вызванной переговорами о прекращении огня между Россией и Украиной", - отметил Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

Он также добавил, что потенциальные закупки из американского Стратегического нефтяного резерва поддержали рынок, поскольку WTI торговался вблизи минимумов за более чем два месяца.