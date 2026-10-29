Нафта відреагувала на спробу США відновити переговори з Іраном

Ціни на нафту 29 жовтня знизилися більш ніж на 1%, оскільки сподівання на відновлення мирних переговорів переважили побоювання перебоїв постачання з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,22 долара, або 1,1%, – до 114,10 долара за барель. Американська WTI втратила 1,33 долара, або 1,3%, – до 101,45 долара.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс надіслав листа керівнику Ради безпеки Ірану Мохсену Резаї, намагаючись відновити переговори. Про це повідомила The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та обізнаних співрозмовників, зазначає Reuters.

Економіст Nomura Securities Юкі Такашіма пояснив падіння цін очікуваннями поновлення переговорів. Водночас зниження стримують посилення атак хуситів і побоювання можливого удару США по Ірану після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.

Уранці в четвер коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила про знищення балістичної ракети, яку хусити запустили в напрямку східної частини королівства.

Нагадаємо:

28 жовтня нафта дорожчала після повідомлення про атаку на найбільший НПЗ Саудівської Аравії. За підсумками середи Brent зросла на 1,3%, а WTI – на 3%.