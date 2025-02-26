Ціни на нафту відновлюються після падіння до двомісячного мінімуму

Ціни на нафту зросли, відігравши попереднє падіння до мінімуму за два місяці після того, як галузева група повідомила про зменшення запасів нафти в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 20 центів (0,3%) — до 73,22 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 18 центів (0,3%) — до 69,11 долара.

Запаси сирої нафти в США за тиждень, що завершився 21 лютого, зменшилися на 640 000 барелів, повідомили ринкові джерела у вівторок. Офіційні дані щодо запасів у США мають бути оприлюднені пізніше в середу.

"Якщо Управління енергетичної інформації (EIA) підтвердить ці дані, це стане першим скороченням запасів сирої нафти в США із середини січня", — зазначили аналітики сировинних ринків ING у середу.

Однак опитані агентством Reuters аналітики прогнозували зростання запасів нафти в США на 2,6 млн барелів за минулий тиждень.

Щодо пропозиції на ринку, в ING зазначили, що перспективи мирної угоди між Росією та Україною покращуються. Також ринок уважно стежить за можливими наслідками угоди між США та Україною щодо корисних копалин.

"Це може наблизити зняття санкцій із Росії, що усуне значну невизначеність щодо пропозиції на ринку", — заявили в ING.

США та Україна узгодили проєкт угоди про корисні копалини, який є ключовим для зусиль Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні, повідомили агентству Reuters джерела, знайомі з ситуацією.

Тим часом слабкі економічні звіти з США та Німеччини обмежили зростання цін на нафту. У вівторок через ці фактори вони впали більш ніж на 2%: Brent закрилася на мінімумі з 23 грудня, а WTI — з 10 грудня.