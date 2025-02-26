Цены на нефть восстанавливаются после падения до двухмесячного минимума
Цены на нефть выросли, отыграв предыдущее падение до минимума за два месяца после того, как отраслевая группа сообщила об уменьшении запасов нефти в США.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 20 центов (0,3%) - до 73,22 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 18 центов (0,3%) - до 69,11 доллара.
Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, уменьшились на 640 000 баррелей, сообщили рыночные источники во вторник. Официальные данные по запасам в США должны быть обнародованы позже в среду.
"Если Управление энергетической информации (EIA) подтвердит эти данные, это станет первым сокращением запасов сырой нефти в США с середины января", - отметили аналитики сырьевых рынков ING в среду.
Однако опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали рост запасов нефти в США на 2,6 млн баррелей за прошедшую неделю.
Относительно предложения на рынке, в ING отметили, что перспективы мирного соглашения между Россией и Украиной улучшаются. Также рынок внимательно следит за возможными последствиями соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым.
"Это может приблизить снятие санкций с России, что устранит значительную неопределенность в отношении предложения на рынке", - заявили в ING.
США и Украина согласовали проект соглашения о полезных ископаемых, который является ключевым для усилий Дональда Трампа по быстрому завершению войны в Украине, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.
Между тем слабые экономические отчеты из США и Германии ограничили рост цен на нефть. Во вторник из-за этих факторов они упали более чем на 2%: Brent закрылась на минимуме с 23 декабря, а WTI - с 10 декабря.