Нафта відреагувала на переговори щодо миру в Ірані

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 27 жовтня, на тлі переговорів у Тегерані, які послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням із Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1 долар, або 0,86%, — до 114,81 долара за барель. Американська WTI втратила 88 центів, або 0,86%, — до 100,88 долара.

Напередодні представники Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану провели переговори з іранськими посадовцями. За повідомленням іранських державних медіа, сторони домовилися продовжити діалог.

Засновниця аналітичної компанії SS WealthStreet Суґандха Сачдева пояснила зниження також фіксацією прибутку після зростання котирувань до багатомісячних максимумів. Минулого тижня Brent перевищувала 117 доларів за барель — найвищий рівень із квітня.

Водночас ризики для постачання зберігаються. За оцінкою ANZ Research, обсяги транспортування через Ормузьку протоку становлять близько 60% звичайного рівня, а експорт нафти з Перської затоки скорочується четвертий тиждень поспіль.

Нагадаємо:

26 жовтня єменські хусити заявили про атаки на саудівські нафтоперекачувальні станції "Схід–Захід" та аеропорт Ер-Ріяда. На момент публікації Саудівська Аравія цих заяв не підтвердила.