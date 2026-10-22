Нафта відреагувала на атаку терористів по Саудівській Аравії

Ціни на нафту зросли 22 жовтня після нових атак хуситів у Саудівській Аравії, які посилили побоювання щодо розширення конфлікту та перебоїв із постачанням із Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1,93 долара, або 1,77%, — до 110,75 долара за барель. Американська WTI зросла на 1,43 долара, або 1,47%, — до 98,58 долара за барель. Напередодні Brent завершила торги майже без змін, а WTI подешевшала на 67 центів.

За даними агентства, 21 жовтня хусити атакували кілька об'єктів у Саудівській Аравії. Внаслідок удару по цивільному аеропорту в Даммамі загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро були поранені. Атака безпілотника на саудівське нафтове родовище забрала життя двох людей.

Водночас військово-морські сили іранського Корпусу вартових ісламської революції заявили про ураження чотирьох суден у північній частині Перської затоки, на яких виникли пожежі. За твердженням КВІР, ще три судна натрапили на міни на захід від Ормузької протоки. Іранські військові також пригрозили ширшою відповіддю по американських базах у регіоні.

Нагадаємо:

20 жовтня Brent піднялася вище 111 доларів за барель — до максимуму з травня. Побоювання щодо атак на енергетичну інфраструктуру та судна підтримували ціни попри послаблення американських санкцій проти російського пального.