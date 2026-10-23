Нафта відреагувала на загрозу перебоїв постачання через атаки терористів

Ціни на нафту зростають 23 жовтня через побоювання нових перебоїв із постачанням із Близького Сходу після атак хуситів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 58 центів, або 0,5%, – до 113,75 долара за барель. Американська WTI зросла на 66 центів, або 0,7%, – до 100,13 долара.

Напередодні Brent завершила торги на найвищому рівні з 4 травня. Марка рухається до третього тижня зростання поспіль, тоді як WTI може завершити тиждень падінням після двох тижнів підвищення.

За даними агентства, 22 жовтня Saudi Aramco розпорядилася евакуювати свою штаб-квартиру в Дахрані поблизу Бахрейну на тлі загострення протистояння між Саудівською Аравією та єменськими хуситами.

Аналітики ING зазначають, що інвестори дедалі більше побоюються нової ескалації в Перській затоці, яка може загрожувати нафтовим потокам. Навіть сама можливість загострення, за їхньою оцінкою, підтримуватиме підвищені ціни.

Подальша динаміка залежатиме від реального масштабу перебоїв та часу, необхідного для відновлення роботи об'єктів, вважає аналітикиня XS.com Лінь Тран. Якщо атаки триватимуть і затримуватимуть постачання, високі ціни матимуть стійкіше підґрунтя.

Додаткові обмеження виникли в Лівії. Там перекрили засувку на трубопроводі від родовищ Хамада й Тахара до порту Завія, що призвело до скорочення видобутку на обох родовищах, повідомив Reuters керівник Національної нафтової корпорації.

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Довідка. Хусити (угрупування Ансар Аллах) це збройне угруповання в Ємені, внесене до переліку терористичних організацій, який веде Антитерористичний центр при СБУ.

Нагадаємо:

22 жовтня Brent дорожчала до 110,75 долара за барель після нових атак хуситів у Саудівській Аравії.