Ціни на нафту 24 листопада знижуються другий день поспіль і наблизилися до мінімумів за майже три місяці попри атаки на танкери в Ормузькій протоці. Все через зростання пропозиції та очікування надлишку на ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 66 центів, або 0,7%, до 88,71 дол. за барель. Американська WTI втратила 60 центів, або 0,8%, опустившись до 79,57 дол..

На ціни тисне відновлення постачання. Зокрема, у Лівії відновив роботу нафтопровід родовища Шарара, який раніше перекрило незаконне угруповання.

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Deutsche Bank оцінює надлишок пропозиції на світовому ринку в жовтні у 1,7 млн барелів на добу. За підрахунками банку, глобальні запаси за місяць зросли на 52 млн барелів.

Водночас ризики для перевезень зберігаються. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що 23 листопада три танкери загорілися після підриву на мінах в Ормузькій протоці.

Керівник енергетичних досліджень DBS Bank Сувро Саркар попередив, що нафта може знову подорожчати: переговори США та Ірану не просуваються, а протистояння навколо протоки триває.

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Нагадаємо:

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 4%, а WTI – на 5%. Ризики атак на судна та нафтові об'єкти на Близькому Сході стримували падіння цін.