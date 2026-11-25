Ціни на нафту 25 листопада впали більш ніж на 1%, оскільки очікування надлишку пропозиції на ринку переважили побоювання щодо перебоїв із перевезеннями на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,35 дол., або 1,5%, до 90,05 дол. за барель. Американська WTI втратила 1,35 дол., або 1,7%, опустившись до 80,70 дол.

Падіння частково відіграло зростання попереднього дня, коли обидві марки подорожчали більш ніж на 2%.

За словами аналітика LSEG Чженьцяна Сето, ринок більше непокоїть можливий надлишок нафти у 2027 році, ніж поточні ризики для судноплавства.

Додаткову невизначеність створює майбутня політика ОПЕК+. Міністри країн об'єднання 29 листопада проведуть зустрічі, щоб визначити параметри видобутку на наступний рік.

Ірак домагається підвищення оцінки своїх виробничих потужностей, яка впливатиме на майбутні квоти.

Водночас атаки на судна поблизу Ормузької протоки та обмін ударами між Саудівською Аравією і хуситами зберігають ризик нового подорожчання нафти, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

Вранці 24 листопада ціни на нафту наблизилися до мінімумів за майже три місяці через зростання пропозиції. Deutsche Bank оцінював надлишок на світовому ринку в жовтні у 1,7 млн барелів на добу.