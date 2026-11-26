Ціни на нафту 26 листопада зросли через побоювання перебоїв із постачанням після заяв хуситів про удар по найбільшому НПЗ Саудівської Аравії та повідомлень Ірану про підриви танкерів на мінах.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 10 центів, або 0,1%, – до 94,71 дол. за барель. Американська WTI зросла на 31 цент, або 0,4%, – до 83,99 дол.

Нафта дорожчає третю торговельну сесію поспіль. Від початку тижня ціни додали близько 5% після падіння приблизно на чверть за попередні три тижні.

Напередодні Brent подорожчала на 3,5%, а WTI – на 2% після заяв хуситів про атаки на НПЗ Рас-Танура та фінансовий район Ер-Ріяда. Нафтопереробний завод є частиною комплексу, який також слугує великим експортним терміналом саудівської нафти.

Водночас іранські державні ЗМІ повідомили, що 25 листопада два нафтові танкери підірвалися на мінах в Ормузькій протоці.

За словами аналітика ANZ Деніела Гайнса, розширення близькосхідного конфлікту загрожує зупинити відновлення нафтових потоків, яке спостерігалося останніми тижнями.

Додаткову підтримку цінам надали дані про запаси нафти у США: вони зросли на 1,1 млн барелів проти очікуваних аналітиками 1,5 млн.

Ринок також очікує зустрічей міністрів ОПЕК+ 29 листопада, на яких визначатимуть політику видобутку на 2027 рік.

Нагадаємо:

25 листопада хусити заявили про атаки на фінансовий район Ер-Ріяда та НПЗ Рас-Танура. Саудівська коаліція повідомила про перехоплення чотирьох безпілотників у Рас-Танурі.