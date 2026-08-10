Нафта відреагувала на нові умови Ірану для відкриття Ормузької протоки

Ціни на нафту зросли на тлі невизначеності щодо відкриття Ормузької протоки після того, як Іран висунув Сполученим Штатам низку умов.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 84 центи, або 1%, до $84,39 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 60 центів, або 0,75%, до $78,77 за барель.

Іран заявив, що угода з Оманом щодо нових судноплавних маршрутів через Ормузьку протоку перебуває на завершальній стадії. Водночас Тегеран наголосив, що цього недостатньо для відкриття водного шляху.

Іран вимагає, щоб США виконали низку додаткових умов, зокрема виплатили компенсацію за американські удари по країні.

"Ціни на нафту залишаються під впливом протилежних чинників, оскільки ринки оцінюють можливість прориву в питанні Ормузької протоки на тлі умов Ірану щодо відкриття цього стратегічного водного шляху", – пояснила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Суганда Сачдева.

Минулого тижня обидва еталонні сорти нафти подешевшали більш ніж на 7% через сподівання, що Іран та Оман близькі до угоди, яка дозволить відновити судноплавство. До війни через Ормузьку протоку проходила п'ята частина світових поставок нафти.

Нагадаємо:

Іран та Оман раніше погодили географічні координати нового судноплавного маршруту через Ормузьку протоку. Запропонована угода має надати Тегерану контроль над суднами, які входять до Перської затоки.