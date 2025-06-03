Нафта відреагувала на очікування провалу ядерної угоди США та Ірану

Ціни на нафту у вівторок зросли на тлі занепокоєння щодо обсягів постачання — Іран, як очікується, відхилить запропоновану США ядерну угоду, яка могла б стати ключем до пом’якшення санкцій проти одного з найбільших виробників нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або 0,32%, до $64,84 за барель. Американська WTI подорожчала на 27 центів, або 0,43%, до $62,79 за барель — після зростання приблизно на 1% на початку сесії.

У понеділок ринок нафти різко пішов угору через зростання геополітичних ризиків та менше, ніж очікувалося, збільшення видобутку з боку ОПЕК+. Це підтримало ціни, зазначають аналітики ING.

"Зростання продовжилося і під час ранкової торгівлі у вівторок", — додали в ING.

Обидва основні контракти зросли майже на 3% під час попередньої торгової сесії, після того, як країни ОПЕК+ домовилися з липня збільшити видобуток на 411 тисяч барелів на добу — це менше, ніж побоювались деякі учасники ринку, і дорівнює попереднім двом місяцям.

"Оскільки найгірші побоювання не справдилися, інвестори почали згортати короткі позиції, які відкрили напередодні вихідних", — зазначили аналітики ANZ.

Тим часом індекс долара, що відстежує курс валюти США щодо шести основних валют світу, залишався поблизу шеститижневого мінімуму. Ринки зважують перспективи тарифної політики президента Дональда Трампа та її можливі негативні наслідки для економічного зростання й інфляції.

Слабший долар робить нафту, яка торгується у доларах, дешевшою для власників інших валют.

"Ціни на нафту продовжують зростати на тлі послаблення долара", — сказала Пріянка Сачдева, старша аналітикиня ринку в компанії Phillip Nova.

На ціни також тисне геополітика. Іран, за словами одного з дипломатів, має намір відхилити американську пропозицію щодо врегулювання ядерної суперечки, що триває вже десятиліттями. Тегеран вважає, що пропозиція не враховує його інтересів і не пом’якшує позиції США щодо збагачення урану.

Якщо переговори між США та Іраном проваляться, санкції проти Тегерана залишаться в силі — це обмежить іранський експорт і сприятиме зростанню цін.

Нагадаємо:

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "ніби погодився" з її умовами.

Ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон буде наполягати, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану.