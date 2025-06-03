Нефть отреагировала на ожидания провала ядерной сделки США и Ирана

Цены на нефть во вторник выросли на фоне беспокойства относительно объемов поставок - Иран, как ожидается, отклонит предложенную США ядерную сделку, которая могла бы стать ключом к смягчению санкций против одного из крупнейших производителей нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или 0,32%, до $64,84 за баррель. Американская WTI подорожала на 27 центов, или 0,43%, до $62,79 за баррель - после роста примерно на 1% в начале сессии.

В понедельник рынок нефти резко пошел вверх из-за роста геополитических рисков и меньшего, чем ожидалось, увеличения добычи со стороны ОПЕК+. Это поддержало цены, отмечают аналитики ING.

"Рост продолжился и во время утренней торговли во вторник", - добавили в ING.

Оба основных контракта выросли почти на 3% во время предыдущей торговой сессии, после того, как страны ОПЕК+ договорились с июля увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки - это меньше, чем опасались некоторые участники рынка, и равна предыдущим двум месяцам.

"Поскольку худшие опасения не оправдались, инвесторы начали сворачивать короткие позиции, которые открыли накануне выходных", - отметили аналитики ANZ.

Между тем индекс доллара, отслеживающий курс валюты США относительно шести основных валют мира, оставался вблизи шестинедельного минимума. Рынки взвешивают перспективы тарифной политики президента Дональда Трампа и ее возможные негативные последствия для экономического роста и инфляции.

Слабый доллар делает нефть, которая торгуется в долларах, дешевле для владельцев других валют.

"Цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления доллара", - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в компании Phillip Nova.

На цены также давит геополитика. Иран, по словам одного из дипломатов, намерен отклонить американское предложение по урегулированию ядерного спора, который длится уже десятилетиями. Тегеран считает, что предложение не учитывает его интересов и не смягчает позиции США по обогащению урана.

Если переговоры между США и Ираном провалятся, санкции против Тегерана останутся в силе - это ограничит иранский экспорт и будет способствовать росту цен.

Напомним:

Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием недружественных арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном, и Тегеран "как бы согласился" с ее условиями.

Ядерные переговоры между Ираном и Соединенными Штатами "никуда не приведут", если Вашингтон будет настаивать, чтобы Тегеран полностью прекратил обогащение урана.