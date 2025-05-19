Іран поставив "урановий ультиматум" США у переговорах про нову ядерну угоду

Ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон буде наполягати, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі, пише Reuters.

У неділю спеціальний представник США Стів Віткофф повторив позицію Вашингтона: будь-яка нова угода між США та Іраном має включати заборону на збагачення урану — процес, який потенційно може призвести до створення ядерної зброї. У відповідь Тегеран заявив, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

"Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це — національне досягнення, від якого ми не відмовимося", — сказав Тахт-Раванчі.

Під час свого візиту до країн Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода вже дуже близька, але Іран повинен діяти швидко, щоб вирішити багаторічний конфлікт.

Американська сторона ускладнює переговори, публічно висловлюючи позиції, що відрізняються від того, що обговорюється на приватних зустрічах, заявив у понеділок речник МЗС Ірану.

"Попри суперечливі заяви з боку американців, ми все ще беремо участь у переговорах", — додав Есмаїл Багаї.

П’ятий раунд переговорів очікують у Римі вже цієї неділі, але поки що чекають підтвердження, повідомив іранський чиновник агентству Reuters.

Нагадаємо:

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, і Тегеран "ніби погодився" з її умовами.