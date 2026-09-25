Нафта несподівано відреагувала на нові атаки хуситів на Саудівську Аравію

Ціни на нафту в п'ятницю пішли вниз попри нові атаки хуситів на Саудівську Аравію: ринок більше реагує на надії щодо можливого перемир'я між США та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,4% — до $105,11 за барель, WTI — на 2,1%, до $92,61.

Американські та іранські переговорники в Нью-Йорку обговорюють поетапний вихід із війни. Один із варіантів передбачає відкриття Тегераном Ормузької протоки в обмін на скасування економічної блокади Ірану.

Водночас ризики для постачання залишаються високими. Саудівська Аравія заявила, що перехопила шість балістичних ракет хуситів, спрямованих на провінцію Таїф та район Янбу — ключового нафтового хабу на Червоному морі.

З початку війни наприкінці лютого обсяги світових поставок нафти й газу скоротилися приблизно на п'яту частину.

Напередодні Brent і WTI дорожчали до 5%, однак дипломатичні сигнали знову потягнули котирування вниз. За тиждень Brent залишається в плюсі на 1,7%, тоді як WTI втратила 7,2%.

Розрив між Brent і WTI зріс до $12,5 за барель — найбільшого рівня з травня. Reuters пов'язує це, зокрема, з побоюваннями щодо можливої заборони США на експорт дизельного пального.

Нагадаємо:

22 вересня Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу East-West після дев'ятиденної зупинки. Через нього країна перенаправляла близько 4 млн барелів на добу в обхід Ормузької протоки.

23 вересня Brent опускалася нижче $100 за барель на тлі відновлення саудівських поставок і очікувань переговорів щодо завершення війни США та Ірану.