На Одещині повернули світло для 15 400 родин після обстрілів

В Одеській області енергетики ДТЕК повернули світло для 15 400 родин після обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що в Одеській області тривають відновлювальні роботи після масованого обстрілу.

"Енергетикам вдалося повернути живлення для 15 400 жителів Одещини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Вночі проти 2 вересня російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.