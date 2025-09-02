На Одещині повернули світло для 15 400 родин після обстрілів
В Одеській області енергетики ДТЕК повернули світло для 15 400 родин після обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Зазначається, що в Одеській області тривають відновлювальні роботи після масованого обстрілу.
"Енергетикам вдалося повернути живлення для 15 400 жителів Одещини", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Вночі проти 2 вересня російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.