Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Одещині повернули світло для 15 400 родин після обстрілів

Альона Кириченко — 2 вересня, 09:45
На Одещині повернули світло для 15 400 родин після обстрілів

В Одеській області енергетики ДТЕК повернули світло для 15 400 родин після обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що в Одеській області тривають відновлювальні роботи після масованого обстрілу.

"Енергетикам вдалося повернути живлення для 15 400 жителів Одещини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Вночі проти 2 вересня російські війська атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок удару виникли пожежі.

ДТЕК Світло Одеса

Світло

На Одещині повернули світло для 15 400 родин після обстрілів
Частина киян залишились без світла після ворожого обстрілу
На Балі стався блекаут

Останні новини