Реклама:
Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

У Києві та області скасували екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 11 жовтня, 12:48
У Києві та області скасували екстрені відключення світла
Фото ілюстративне
Фото: Getty images

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії та повернулись до графіків відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У повідомленні уточнювали, що у Києві також скасували екстрені відключення світла.

"У разі змін одразу повідомимо в нашому Telegram-каналі", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо:

У деяких областях країни, через складну ситуацію з енергетикою, було запроваджено аварійні відключення світла.

електроенергія

Останні новини