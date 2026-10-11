У Києві та області скасували екстрені відключення світла
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У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії та повернулись до графіків відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У повідомленні уточнювали, що у Києві також скасували екстрені відключення світла.
"У разі змін одразу повідомимо в нашому Telegram-каналі", – додали у ДТЕК.
Нагадаємо:
У деяких областях країни, через складну ситуацію з енергетикою, було запроваджено аварійні відключення світла.