У Києві та області скасували екстрені відключення світла

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії та повернулись до графіків відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У повідомленні уточнювали, що у Києві також скасували екстрені відключення світла.

"У разі змін одразу повідомимо в нашому Telegram-каналі", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо:

У деяких областях країни, через складну ситуацію з енергетикою, було запроваджено аварійні відключення світла.