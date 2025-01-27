Молдова позичить Придністров’ю газ для підтримки тиску в системі

Уряд Молдови дасть в борг 3 млн кубічних метрів газу Придністров'ю для підтримки тиску в газовій системі.

Про це пише видання NewsMaker з посиланням на слова прем'єр-міністра Молдови Дорін Речана.

За його словами, уряд ухвалив рішення виділити в борг 3 млн кубометрів газу для Придністров’я, необхідних для підтримки тиску в системі природного газу. Йдеться про термінове втручання влади на період 1-10 лютого 2025 року.

Також Речан сказав, що ЄС пропонує грант у розмірі 30 мільйонів євро на закупівлю газу, виробництво електроенергії для Молдови за антикризовою ціною та забезпечення споживання лівого берега - Придністров’я.

Крім того, було ухвалено комплексну програму підвищення енергетичної стійкості на найближчі 2 роки, в тому числі зниження тарифу на електрику на Правобережжі.

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Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, погодилася отримувати газ від Молдови, щоб швидше вийти з енергетичної кризи.

Запасів газу в Придністров'ї вистачить буквально на кілька днів, а вугілля для вироблення електрики на Молдавській ГРЕС - максимум до 16-17 лютого.