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На Сумщині масштабне аварійне знеструмлення через атаки РФ

Анастасія Дячкіна — 4 серпня, 10:20
На Сумщині масштабне аварійне знеструмлення через атаки РФ

У Сумській області через російські атаки виникло масштабне аварійне знеструмлення.

Про це повідомляє "Сумиобленерго".

Там додали, що наразі фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Крім цього, у частині Сум немає води через зупинку об'єктів "Міськводоканалу".

Нагадаємо:

3 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишилась без електропостачання.

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