На Сумщині масштабне аварійне знеструмлення через атаки РФ
У Сумській області через російські атаки виникло масштабне аварійне знеструмлення.
Про це повідомляє "Сумиобленерго".
Там додали, що наразі фахівці працюють над відновленням розподілу електроенергії.
Крім цього, у частині Сум немає води через зупинку об'єктів "Міськводоканалу".
Нагадаємо:
3 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тимчасово залишилась без електропостачання.