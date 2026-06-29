Новини 29 червня: повернення графіків відключень, підозра Тищенку та застава Галущенка

Про що сьогодні говорили:

Про світло. У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників сталися масштабні відключення електроенергії.

Про відключення. Аномальна спека в Україні призвела до перенавантаження енергосистеми: у Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення.

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про Тищенко. НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про Галущенко. За ексміністра енергетики Германа Галущенка, фігуранта антикорупційної справи "Мідас", внесли заставу у розмірі 150 млн грн.

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Спека повертає графіки: в очікуванні відключень українців знову просять економити електрику

Після тривалого часу стабільної роботи енергосистеми українців знову почали готувати до можливих відключень світла.