Украина сможет продавать больше электричества в ЕС

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 650 МВт.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, с марта 2024 года и до сих пор максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы была на уровне 550 МВт.

Он отметил, чтосейчас Украина осуществляет торговлю электроэнергией со всеми соседними европейскими странами - Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей и Молдовой. Каждую весну объемы экспорта растут, а импорт - уменьшается.

"Увеличение максимальной мощности экспорта положительное для Украины - и как дополнительная возможность балансировки энергосистемы без ограничений генерации, и как инструмент получения дополнительной прибыли от внешней торговли и наполнения государственного бюджета", - подчеркнул Галущенко.

Напомним:

Украина в марте 2025 года нарастила экспорт электроэнергии на 131% - до 76,3 тыс МВт*ч, импорт увеличился на 11% - до 272,3 тыс МВт*ч.