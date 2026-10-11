Латвія передасть Чернігівщині 60 генераторів
Латвія передасть Чернігівщині 60 генераторів
Вʼячеслав Чаус
Чернігівська область отримала перші 30 генераторів з 60 придбаних Латвією.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
30 генераторів від Латвії – це перша партія обладнання в рамках домовленостей між Мінекономіки Латвії та профільним департаментом Чернігівської ОВА.
Генератори, отримані областю, мають потужність від 80 до 650 кВт. Обладнання особисто передав обладнання надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Андрейс Пілдеговічс.
Нагадаємо:
У деяких областях країни, через складну ситуацію з енергетикою, було запроваджено аварійні відключення світла.